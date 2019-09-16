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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 00:11, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"

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Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, rakipleri karşısında iki kez öne geçmelerine karşın skoru koruyamadıklarını, yoruldukları anda oyunu daha çok tutabilecek oyuncuları bulunduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını belirtti.

"Gelen taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik." diyen Karaman, "Camiamızın ihtiyacı olan 3 puandı. İki kez öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Yorulduğumuz anlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesef bunu başaramadık. Dolasıyla her türlü sonucu geçmiş dönemde tecrübe etmiş birisi olarak bunları bekleyebiliyorsunuz ama bugünkü maçta şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşünüyorduk. O anlamda tabii ki üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Özellikle hücum hattında sakatlıklar nedeniyle kaybettikleri oyuncular olduğunu vurgulayan Karaman, "Ön tarafta bugün ilk kez kullandığımız iki oyuncumuz vardı. Onları da zaman içinde belki çok daha iyi noktalara getireceğiz ama şartlar ne olursa olsun tutmamız gereken bir maç olmalıydı. Kötü oynadığımız, rakibin pozisyon bulduğu anda bize kaybettirecek golü yememeliydik ama onu başaramadık. O anlamda üzgünüm yine de oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Maçın ilk yarısında oyundan çıkan Ivanildo Fernandes'in kasığında ağrıları bulunduğunu belirten Karaman, futbolcunun birkaç gün, 1 hafta veya daha uzun süre aralarında olamayacağı şeklinde izlenimlerinin bulunduğunu, yarın yapılacak kontrollerle daha net bilgiler verebileceklerini aktardı.

Ünal Karaman, sakatlıklarının gelecek hafta kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşatıp yaşatmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Kadro derinliği anlamında baktığımızda ben birçok şeyi farklı noktalarda değerlendiremiyorum, konuşamıyorum. Benim oyuncularım kıymetli, çok değerli. Takım mühendisliği çok farklı bir şey. Ben daha önce de transferin hiçbir bölümde olmadığımı ifade ettim. Çünkü kurumsal kimlik yapı içerisinde işin daha çok profesyonellere, kendi bölümüyle ilgi olmasını düşündük ama hiç kimse bir anda aynı bölge içerisinde kullanılan oyuncuların sakatlık sorunu ile karşı karşıya geleceğini düşünmemişti. Bunlar bizi etkileyebilir. Henüz sezonun başındayız Allah korusun. İlerleyen dönemde böyle şeyler arzu etmiyoruz, bizi çok daha fazla zorlayabilir. Takıma sonradan katılan, antrenman eksiği olan arkadaşlarımız, bir an önce o özveride bulunup katkı vermelerini bekliyoruz. Allah beterinden korusun inşallah böyle sakatlıklar yaşamayız ama artık canımızı sıkmaya başladı. Kabulleneceğiz, yapacak bir şeyimiz yok."

Karaman, yedikleri ikinci gol öncesi Sturridge'e faul olup olmadığı konusunda bir soru üzerine de "Birkaç kez pozisyonu izledim. Mümkün mertebe bu yorumlarda bulunmamaya çalışıyorum. Benim baktığım pencereden faul olabilir gördüğüm o şekilde ama hocamız tercih hakkını o şekilde kullandı. Saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor. Eminim ki ilgili kurumlardan bunlar izleniyor ve yorumlanacak tabii ki." şeklinde yanıt verdi.

- Kaplan'ın açıklamaları

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise 90 dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takımın bulunduğunu belirterek, "Ligde ilk puanımızı aldık ama kazanacağımız bir maçtı." dedi.

Trabzonspor karşısında üretkenliklerinin iyi olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Geriye düştükten sonra beraberliği sağlamak sevindirici. Son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Geçmişte şansız kaybettiğimiz puanları geriden gelerek aldık. Camiaya hayırlı olsun. Oyuncu grubunu kutluyorum. İyi oyunculardan kurulu iyi aileyiz. Bundan sonra 3 puan alarak camiamızı inşallah mutlu edeceğiz."

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