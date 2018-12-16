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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.12.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman'ın biyografisi

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Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman'ın biyografisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın kim olduğu, başta Trabzonspor'a gönül veren futbolseverler olmak üzere pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ünal Karaman'ın futbolculuk kariyerini merak eden vatandaşlar, Trabzonspor'da top koşturduğu dönemde oldukça popüler olan Ünal Karaman hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ünal Karaman kimdir?

Futbolculuk kariyeri boyunca Konyaspor, Gaziantepspor, Malatyaspor gibi takımların formasını terleten Ünal Karaman, en verimli yıllarını Trabzonspor'da geçirdi. İşte, Ünal Karaman'ın biyografisi...

29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etmiştir.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçmiştir. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etmiştir.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor'da göreve başlamıştır. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirilmiştir.28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etmiştir. 2013'te Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönmüştür. Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etmiştir.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirmiş, sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamlamıştır. Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. Ünal Karaman halen Trabzonspor'un Teknik Direktörü olarak görev alıyor.

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