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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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23.03.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Ünal Karaman istedi, teklif yapıldı

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Ünal Karaman istedi, teklif yapıldı

Trabzonspor yönetimi, Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega’ya "1 yıl daha kal" teklifini götürecek. Tek şart, 1.9 milyon Euro’luk yıllık ücretinde indirime gitmesi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman'ın raporu doğrultusunda, Hugo Rodallega ile 1 yıl sözleşme uzatılması gündeme geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rodallega ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin tek şartı, yıllık ücretinde indirimi kabul etmesi.

FARK 900 BİN EURO

Mevcut sözleşmesi ile yılda 1 milyon 900 bin Euro kazanan Rodallega'ya yapılması planlanan yeni teklifin 1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Ancak Kolombiyalı futbolcunun bu rakamı kabul etme ihtimalinin az olduğu ve ülkesinde takım arayışı içerisinde olduğu gelen haberler arasında.

İBANEZ'DEN FAYDA YOK!

Trabzonspor'un 2016 yazında Kızılyıldız'dan 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Luis İbanez, şu ana kadar bordo-mavili formayı ligde sadece 8 maçta giyebildi. İlk sezonunda 5 lig, 4 kupa maçında şans bulan Arjantinli futbolcu, geçen sezonu ise kiralık olarak Karabükspor'da geçirmiş ve sezon başı geri dönmüştü. Ancak Ibanez yine göze giremedi ve yine formaya hasret kaldı.

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Ünal Karaman istedi, teklif yapıldı

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