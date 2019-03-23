Ünal Karaman istedi, teklif yapıldı
Trabzonspor yönetimi, Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega’ya "1 yıl daha kal" teklifini götürecek. Tek şart, 1.9 milyon Euro’luk yıllık ücretinde indirime gitmesi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman'ın raporu doğrultusunda, Hugo Rodallega ile 1 yıl sözleşme uzatılması gündeme geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rodallega ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin tek şartı, yıllık ücretinde indirimi kabul etmesi.
FARK 900 BİN EURO
Mevcut sözleşmesi ile yılda 1 milyon 900 bin Euro kazanan Rodallega'ya yapılması planlanan yeni teklifin 1 milyon Euro olacağı öğrenildi. Ancak Kolombiyalı futbolcunun bu rakamı kabul etme ihtimalinin az olduğu ve ülkesinde takım arayışı içerisinde olduğu gelen haberler arasında.
İBANEZ'DEN FAYDA YOK!
Trabzonspor'un 2016 yazında Kızılyıldız'dan 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Luis İbanez, şu ana kadar bordo-mavili formayı ligde sadece 8 maçta giyebildi. İlk sezonunda 5 lig, 4 kupa maçında şans bulan Arjantinli futbolcu, geçen sezonu ise kiralık olarak Karabükspor'da geçirmiş ve sezon başı geri dönmüştü. Ancak Ibanez yine göze giremedi ve yine formaya hasret kaldı.
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