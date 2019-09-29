Ünal Karaman: "Hiç kimsede niyet bozukluğu yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, kazanmanın sevindirici olduğunu belirterek, "Sahada mücadele veren, ihtiyacı olanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi yürekten desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Takımda hiçbir şey değişmedi. Gençlerbirliği maçında Sörloth üç golü atmış olsaydı, iki farka öne geçmiş olacaktık. Sivas'ta penaltıyı atmış olsaydık belki istediğimizi almış olacaktık. Bugün farklı şeyler konuşacaktık. Bugün 4-1 kazandık hata yapmadık mı? Elbette ki yaptık. Futbolun içinde bunlar her daim olacak. Görünen o ki biz saha içindekiler ve soyunma odasındakilerle ya da bize inanan samimi insanlarla bu süreci geçmeye çalışacağız. Beşiktaş gibi köklü camiada zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor ama henüz daha ligin başı denilebilir. Bu tarz hatalar olabilir. Aslında çok fazla da değişen bir şey yok. Oyuncularım yine mücadele diyor, bundan önceki haftalarda da ediyordu. Kazanamayınca bu mücadele görünmüyordu. Şimdi kazandık diye de her şeyi harika gibi göstermenin de manası yok. Evet biz kazandık, oyuncularım her zamanki gibi mücadele ettiler. Ama bu mücadelenin karşılığında buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici. Zaten geldiğimiz andan beri bütün oyuncularım takım aidiyeti içerisinde birbirlerine en ufak sorun çıkartmaksızın mücadele veriyorlar. Bunu görüp takdir edenler başımızın tacı. Görmeyip, kaostan beslenenlere de çok fazla söyleyecek sözümüz yok. Biz aynı antrenmanları, aynı bildiğimizi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Oyuncularımız adam, insan. Yoklukta mazerete sığınmıyorlar. Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor. Değişen hiçbir şey yok. O maçlarda kaçırdık kazanmadık, bu maçta attık. Sonuç bu" dedi.



"Hiç kimsede niyet bozukluğu yok"

Kimseye kızgınlığının olmadığını ifade eden Karaman, "Bu takım geldiği andan beri mücadele gösteriyor. Benim burada yıllarım geçti. Burada söyleyeceğim sözler klasik bir teknik adam sözü değil. Bu camia içerisinde hiçbir söylem ve eylememiz futbolcu Ünal Karaman ile teknik adam Ünal Karaman arasında farklılık oluşturmuyor. Kızgınlığım yok. Biz aynı samimiyetle antrenman yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularım aynı samimiyetle mücadele vermeye çalışıyor. İsteriz ki insanlar empatik sorgulama yapsınlar. Takımın içerisindeki sıkıntıları anlamaya gayret göstersinler. Kitleler daha fazla sahiplenmesi gerekirken suçlu arar pozisyonunda. O zaman nasıl kenetleneceğiz? Zor günlerin üstesinden gelme adına birbirimizle nasıl sözleştik? Böyle mi olacak? Biz düşeceğiz üzerimize basın. Ne zaman görevinizi yapacaksınız, sahipleneceksiniz? Ben burada tek bir şeye bakarım. Oyuncunun, hocanın, yönetimin niyeti. Hiç kimsede bir niyet bozukluğu yok. Hiç mi tökezlemeyeceğiz? Ne zaman sahipleneceksiniz?" diye konuştu.

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