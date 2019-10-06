Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bugün iki takım içinde oldukça zor bir ortamda mücadele edildi. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. İdeal dinlenme süresinin altında bir dinlenme süresiyle Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbette ki bu tarz zorluklar olacak diye sezon başını yoğun antrenman programıyla geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan bu ağır şartlara rağmen hiçbir zaman oyundan kopmayan, düşmeyen, futbol oynamaya çalışan, mücadeleyi bırakmayan oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonra da başarılar diliyorum. 72 saat ideal dinlenme süresiyken biz 66 saatte ısınmaya çıktık. Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık. Bu milli maç arasında da 21 günde 6 maç oynadık. Rotasyon yapma şansımız da çok olmadı. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Geçen hafta helallik istemiştik, yine aynı şeyi söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu gerçeği unutmuyoruz. Biz bize inananlarla beraber bir avuç insan, bir avuç oyuncu ne kadarsa sayısı onlarla birlikte direnç, ayakta duruş gösteriyoruz. Bunu takdir edenler olursa ne mutlu bize. Bu şartlarda, bu yoğunlukta oynanan müsabakada maçın sonuna kadar ayakta kalan oyuncu grubu bir alkışı hak ediyor" dedi.

"NOVAK'A UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY OLMAZ"

Ünal Karaman, oyuna devam edemeyen Novak'ın durumuyla ilgili olarak ise, "Novak'ın maç öncesinde de hafif ağrısı vardı. Bugün filmleri de çekildi. Maç içerisinde tekrar ağrıları nüksetti, o yüzden riske etmek istemedik. Umarım kötü bir şey olmaz" diye konuştu.

"İKİ KOMŞU ŞEHRİN FARKLI ANILMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Karaman, bir gazetecinin Rize-Trabzon şehirleri arasındaki ilişkiye yönelik sorusuna ise, "Biz bütün dünyaya barış içerisinde yaşamayı düşünen milletken aynı deniz, aynı havayı soluyan, birbirinden güç alması gereken komşu iki kentin farklı şekilde anılması insan olarak, sporsever olarak beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Farklı düşünmüyorum. Allah için seviyorum. İmkanım oldukça buralara geliyorum, yaylalara çıkıyorum. Acıları olursa dostlarımın acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim nazarımda bu toprakların önemli insanları. Hepsi benim kardeşim, dostum. Onlar bizi nasıl görürlerse başımızla beraber" yanıtını verdi.