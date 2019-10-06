Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...
GeriFutbol Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.10.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bugün iki takım içinde oldukça zor bir ortamda mücadele edildi. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. İdeal dinlenme süresinin altında bir dinlenme süresiyle Rizespor maçına ısınmaya çıktık. Elbette ki bu tarz zorluklar olacak diye sezon başını yoğun antrenman programıyla geçiriyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan bu ağır şartlara rağmen hiçbir zaman oyundan kopmayan, düşmeyen, futbol oynamaya çalışan, mücadeleyi bırakmayan oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Rizespor'a da bundan sonra da başarılar diliyorum. 72 saat ideal dinlenme süresiyken biz 66 saatte ısınmaya çıktık. Biz ilk milli maç arasında 23 günde 7 maç oynadık. Bu milli maç arasında da 21 günde 6 maç oynadık. Rotasyon yapma şansımız da çok olmadı. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Geçen hafta helallik istemiştik, yine aynı şeyi söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Şu gerçeği unutmuyoruz. Biz bize inananlarla beraber bir avuç insan, bir avuç oyuncu ne kadarsa sayısı onlarla birlikte direnç, ayakta duruş gösteriyoruz. Bunu takdir edenler olursa ne mutlu bize. Bu şartlarda, bu yoğunlukta oynanan müsabakada maçın sonuna kadar ayakta kalan oyuncu grubu bir alkışı hak ediyor" dedi.

"NOVAK'A UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY OLMAZ"
Ünal Karaman, oyuna devam edemeyen Novak'ın durumuyla ilgili olarak ise, "Novak'ın maç öncesinde de hafif ağrısı vardı. Bugün filmleri de çekildi. Maç içerisinde tekrar ağrıları nüksetti, o yüzden riske etmek istemedik. Umarım kötü bir şey olmaz" diye konuştu.

"İKİ KOMŞU ŞEHRİN FARKLI ANILMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Karaman, bir gazetecinin Rize-Trabzon şehirleri arasındaki ilişkiye yönelik sorusuna ise, "Biz bütün dünyaya barış içerisinde yaşamayı düşünen milletken aynı deniz, aynı havayı soluyan, birbirinden güç alması gereken komşu iki kentin farklı şekilde anılması insan olarak, sporsever olarak beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Farklı düşünmüyorum. Allah için seviyorum. İmkanım oldukça buralara geliyorum, yaylalara çıkıyorum. Acıları olursa dostlarımın acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim nazarımda bu toprakların önemli insanları. Hepsi benim kardeşim, dostum. Onlar bizi nasıl görürlerse başımızla beraber" yanıtını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Nihat Özdemir: Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı
Ünal Karaman: Geçen hafta helallik istemiştik...
İsmail Kartal: VAR'a neden gidilmedi?
Burak Yılmaz: Hepimiz onunlayız