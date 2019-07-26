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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.07.2019 - 00:48, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Eksiklerimiz var

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Ünal Karaman: Eksiklerimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Hoffenheim ile oynadıkları hazırlık maçının ardından rekabet ortamı içerisinde eksikleri bulunduğunu belirterek, bir zorunluluk olarak transfer beklentileri bulunduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-3 berabere kaldıkları TSG Hoffenheim maçını değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karaman, bu antrenman programlarından sonra, ciddi bir rahatsızlık vermeden, sakatlık yaşamadan, maç tamamlamalarının kendi açılarından sevindirici olduğunu söyledi.

Handikapları da bulunduğunu belirten Karaman, “Geçen sene yaşamış olduğumuz sıkıntılardan kaynaklı rakibe vermiş olduğumuz gol pozisyonları var, yemiş olduğumuz goller var. Elbetteki rekabet ortamını oluşturacak bölgelerle ilgili, arzu ettiğimiz transferlerle için yönetim kurulumuz çalışıyor. Bir de son hazırlıkları tamamlayıp da resmi müsabaka boyutuna geçtiğimiz dönem içerisinde oyuncularımız daha da hazır, daha da güçlü, daha da iyi olacaklarını dikkate alacak olursak, ben bugün bize sunduklarından hem başlayan 11’imiz hem de sonradan devam eden genç kardeşlerimiz dahil olmak üzere, bize gösterdikleri oyundan mutluyum, memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor'u elbette zor günler bekliyor"

Bir basın mensubunun "Bu yapıyla birlikte sezona başlamaları halinde Trabzonspor’u neler bekliyor?" sorusuna Karaman, “Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor’u elbette zor günler bekliyor. Geçen sene oyuncularımız ciddi bir özveri gösterdiler. Camiamızı çok iyi şekilde temsil ettiler. Ama rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor ve futbol kamuoyu biliyor. Bir de kulübümüzün kendine ait gerçekleri var. Transfer ve bütçeye ait gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız. Ben de bir teknik adam olarak isterim ki mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var diyebilirim. Ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Biz daha çözümcü olma noktası içerisinde yönetim kurulumuzla azami dikkat göstererek onları da zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var. Bu işin fantazisini yapan kulüpler var Türkiye’de. Var üzerine varlar katanlar. Bizim o imkanımız yok şu anda. Altyapıdan ve 1461’den getirdiğimiz gençlerimiz var, onların katkıları var. Onların katkılarını bugün son yarım saatte yine görüyoruz. Elbetteki zaman içerisinde çok daha iyi noktalar gelecekler. Ama açık olmak gerekirse birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına ihtiyacımız var ”ifadelerini kullandı.

"Eksiğimiz var"

Karaman, genç oyuncuları daha güvenli daha huzurlu bir ortamda geleceğe taşımak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün baktığınız anda geçen sene 5 tane kendi bünyemizde oyuncuydu. Bugünkü maçta Muhammed ve Rahim’le bu sayı 7’ye çıktı bugün itibariyle. Bu çocukları biz daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda geleceğe taşıyabilme adına saha içi sonucuna ve taraftarımızın bize vereceği motivasyona ve güce ihtiyacımız var. Eğer saha içi motivasyonumuz arzu ettiğimiz seviyede olmazsa Allah korusun bu genç takım 2-3 tane oyuncunun saha içi duruşuna bakar ki, o da bizi kırılgan bir yapıya iter. Bu da bizim hoşumuza giden yapı değil. Evet bu gençler gelecekler ama gençler belli bir eğitim aşamasından gelip, daha güçlü camianın içerisine güçlü bir takım içerisine gelecekler. Umarım ki onların katılımlarıyla beraber bu oyuncularımız daha güvenli ortam içerisinde eğitimlerine bizden olduğu kadar saha içindeki abilerinden de alarak, pozisyon doğrularını öğrenerek devam edecekler. Eksiğimiz var evet farkındayız.”
Bireysel oyuncu yorumu yapmayacağını da ifade eden Karaman, “Her oyuncunun artıları ve eksileri var bugün maç geneline baktığımızda. Ben genel bir yorum yaparım. Bireysel yorum zaman içerisinde yapmam gerekirse de bunu duyarsınız” diye konuştu.

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