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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ünal Karaman: "Camiamıza hayırlı olsun"
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Futbol
DHA
19.10.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Camiamıza hayırlı olsun"

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Ünal Karaman: "Camiamıza hayırlı olsun"

Süper Lig'in 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, kritik bir dönemde zor bir maç oynadıklarını, oyuncularının mücadelesinden ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Maç içerisinde zaman zaman zorluklar yaşadıklarını kaydeden Ünal Karaman, "Kritik dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanmak adına yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"STURRIDGE ŞU AN YÜKLEMELERİ KALDIRACAK BOYUTTA DEĞİL"

Karaman, bir basın mensubunun Sturridge'nin şu anda tam hazır olup olmadığı yönündeki soruya, "Biz Rizespor müsabakasını oynadıktan sonra Filip Novak ve Daniel Sturridge 10-11 gün bizden ayrı kaldı. 1-1,5 antrenmana bizimle katıldılar. Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayreti içerisindeyiz. Sturridge şu an takıma yaptığımız yüklemeyi kaldıracak boyutta değil. Zaman zaman özel antrenmanları oluyor. Bazen sonradan kullanarak, bazen 11 başlayarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. Bu nokta içerisinde sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. Onun için bazen 30, bazen 60 dakika oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Genç tecrübesiz oyuncu değil. Belli bir birikime sahip. Yüklemeleri de kısmen onunla istişare ederek yapıyoruz. Kondisyon çalışmalarında özel antrenman boyutuna alıyoruz. Çünkü onları henüz kaldıracak boyutta değil" yanıtını verdi.

"SOSA MÜKEMMEL KAPTANLIK YAPIYOR"

Karaman, Sosa'nın defansif anlamda performansına yönelik soruya ilişkin de "Bizler ne kadar bu formaya aidiyet hissediyorsak, bu takımın kaptanı da en az o kadar bu formaya aidiyet hissediyor. Yarın Sosa'ya 'santrafor oynayacaksın, orada ihtiyacım var' desem eminim ki orada da aynı performansı vermeye gayret eder, o samimiyetle mücadele edecek. Aslolan niyet. Gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu çok önemli. Bizim kenardan verdiğimiz desteki güç kadar onun sahada hem oyun performansı hem de arkadaşlarını yönlendirme noktasında mükemmel kaptanlık yapıyor, iyi de oynuyor. O sorumluluğun da farkında. Bizlere de gurur duymak düşüyor. Kendisini tebrik ediyorum. Zaten o bölgede biz oynattığımız üç oyuncuyu da rakibin pozisyonuna göre değişken oynatıyoruz. Bugün rakip çift santrafor oynuyordu, ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Bir oyuncumuz mutlaka o bölge içerisinde olacaktı ki bunun Sosa olarak değerlendirdik. İyi de oynadı. Sorumluluk da aldı. Gereğini yaptı. Diğer oyuncularımızla birlikte kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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