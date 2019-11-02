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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.11.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: "Bulduğumuz pozisyonları maalesef sonlandıramadık"

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Ünal Karaman: "Bulduğumuz pozisyonları maalesef sonlandıramadık"

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "İkinci yarı daha gayretli, daha istekli bir takım vardı. Bulduğumuz pozisyonları maalesef sonlandıramadık." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini ifade eden Karaman, "Her ne kadar top bizde gibi görünse de oyunun hızı bizim beklediğimiz gibi değildi. İkinci yarı daha gayretli, daha istekli bir takım vardı. Bulduğumuz pozisyonları maalesef sonlandıramadık. Sonlandıramadığımız için de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Üzgün olduğunu belirten Karaman, "Özellikle geçen seneden beri bu takımın yükünü çeken, genelde iskelet tabir ettiğimiz oyuncuları zaten biliyorsunuz. Her şeye rağmen bırakmadan, mazeret üretmeden, camianın beklentilerine cevap verme adına gösterdikleri üst düzey bir çaba var. İkinci yarı arkadaşlarını o çabaya ortak ettiler ama maçı çevirmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, Hosseini'nin ilk 11'de yer almamasıyla ilgili sorusu üzerine Karaman, "Sonuçta bir kadromuz var ve her oyuncuyu tercih etme hakkına sahibiz. Bugün böyle bir tercihte bulunduk. Göztepe'nin ön tarafta süratli oyuncuları vardı. İvanildo Fernandes'in hızına biraz daha güvendiğimiz için öyle bir tercihte bulunduk. İlk yarı beklenenin altında oynadı ama ikinci yarı o da toparladı." cevabını verdi.
Karaman, penaltı beklenen Sörloth'un pozisyonunu izlediğini, yorumu ise kendisine sakladığını aktardı.

Trabzonspor'un gol yeme sorunu ve defansta yapılan rotasyonlarla ilgili olarak Karaman, şunları söyledi:

"İsimler üzerinde çok fazla takılmamak lazım. Takım kimyası oluştururken, mevkinin oyuncuları üzerine kanalize olursunuz. 'Trabzonspor'un savunma kurgusunda hata var, orada rotasyon var.' deyip de diğer oyuncuları bu işin dışında göremezsiniz. Dolayısıyla takımı bütün olarak ele alırsınız. Biz bunu dile getiremiyoruz ama makul bir futbol aklıyla, oyuncu yetenekleri ve özellikleriyle beraber analiz yaptığınızda, sorunun tek başına savunmada olmadığını anlayabilirsiniz."

Ünal Karaman, rakibe az pozisyon vermelerine karşın yine gol yediklerini vurgulayarak, "O konuda üzgünüz ama bunu tek başına rotasyona, tek başına oyuncu yeteneğine bağlamamak lazım. Belki o bölgede biraz daha sert, biraz daha agresif oyuncular tercih edebilirdik. Sakatlıklar da üst üste gelince, tabii ki daha sıkıntı yaşar pozisyonda olduk. Onun için yenilen golleri savunma rotasyonuna bağlamayın. Bu rotasyonu en az yapanlardanız." değerlendirmesinde bulundu.

Arıcan: "Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum"

Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, Trabzonspor maçının zor olacağını bildiklerini kaydederek, "Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan, maçın ilk yarım saatinde gol atma yüzdesi yüksek bir takım. Bunun bilincindeydik ve ona göre bu hafta farklı bir sistemde çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışlarıyla bu açıkları kapattık." şeklinde konuştu.
Bu hafta, hiç oynamayan Borges'i takıma dahil ettiklerini dile getiren Arıcan, "Borges de bize çok büyük katkı sağladı. Ayrıca takım kaptanımız Beto inanılmaz bir oyun sergiledi. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarlarına da sesleniyorum, şartlar ne olursa olsun bu futbolculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü bu oyuncular her şeyi başarabilirler. Onlarla gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu. 

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