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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.01.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Bize yakışmayan hatalar yapıyoruz

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Ünal Karaman: Bize yakışmayan hatalar yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada basit hatalar yaptıklarını belirtti. 

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü maalesef yaşadığımız talihsiz sakatlıklar ve milli takımlarda olan oyuncularımız dolayısı ile kadroda biraz sıkıntımız var. Bu oyuncu grubu aynı olmakla birlikte 12 gün boyunca 4. müsabakasını oynadı bugün. Bu 12 gün içerisinde aradaki dönemlerde 2-3 oyuncumuzun antrenman eksikliği oldu. Bana rağmen düdüğe kadar bıkmadan, usanmadan, yorulduk demeden bitkin düşene dek mücadele verdiler. Arzu ettiğimiz üç puanı kazanamasak ta özel bir övgü ve alkışı hak ediyorlar” dedi. 

Kazanmaya ihtiyacımız vardı 

Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Karaman, “Her şeye rağmen bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz. Yediğimiz ilk gol öncesi pozisyon faul değil. Ama bu bizim bu bizim konsantrasyon kaybımıza sebep değil. Yediğimiz gol de ki kaybımız bizim için handikap. Bulduğumuz çok net pozisyonlar vardı. Kazamaya çok ihtiyacımız vardı. Bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yerliydi ama tebrik ediyorum. Sivasspor’a da bundan sonra ki müsabakalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

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