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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
DHA
07.11.2019 - 23:25, Son GÃ¼ncelleme:

Ünal Karaman: "Birçok ÅŸeyi söylemekte zorlanÄ±yorum"

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Ünal Karaman: "Birçok ÅŸeyi söylemekte zorlanÄ±yorum"

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, geÃ§tiÄŸimiz sezondan itibaren birÃ§ok zorluk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "ZorlanÄ±yorum gerÃ§ekten zorlanÄ±yorum, birÃ§ok ÅŸeyi sÃ¶ylemekte zorlanÄ±yorum" dedi.Â

UEFA Avrupa Ligi 4'Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Krasnodar'a 3-1 maÄŸlup olan Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Grupta zor bir mÃ¼sabakaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ãœnal Karaman, "Tabii daha Ã¶nceki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ifade etmiÅŸtik, kendi iÃ§imizde birÃ§ok zorluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz diye. GenÃ§ takÄ±mdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncular dahil olmak Ã¼zere kullanma imkanÄ± veremediÄŸimiz oyuncularÄ± dahil ettik. MaÃ§ kaybettik ama en azÄ±ndan geleceÄŸe bakma adÄ±na bu genÃ§ kardeÅŸlerimizin uzun yÄ±llar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktasÄ± iÃ§erisinde Ã¶zgÃ¼ven olarak kabul ettiÄŸimiz sÃ¶yleyebiliriz" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.

"RAKÄ°BÄ°MÄ°ZÄ° TEBRÄ°K EDÄ°YORUM"
Ä°lk gole kadar saha iÃ§inde doÄŸru duruÅŸu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±mÄ±n olduÄŸunu ifade eden Karaman, "Pozisyon bulduk gol yapabilirdik. Ä°yi bir rakibe karÅŸÄ± oynadÄ±k. Kendi adÄ±mÄ±za gÃ¶rev verdiÄŸimiz oyunculardan gÃ¶rmek istediÄŸimiz performansÄ±n yakÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bireysel olarak zaman zaman yaptÄ±lar. HatayÄ± bizim olduÄŸumuz ortamda yapmalarÄ± temas esas, onlara kÄ±zmayacaÄŸÄ±z, saracaÄŸÄ±z sarmalayacaÄŸÄ±z eksiklerini gidermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Uzun sÃ¼re Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret gÃ¶stereceÄŸiz. Rakibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"
Karaman, devre arasÄ±nda takÄ±ma takviye konusunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir soru Ã¼zerine de ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Her profesyonel insiyatif almalÄ±. Profesyonel olarak deÄŸerlendirirseniz tabi ki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz oyuncular dahil olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ insiyatif alÄ±nmalÄ±. Kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen alternatifleri belirleyeceÄŸiz. KulÃ¼pte profesyonel arkadaÅŸlar belli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. KulÃ¼bÃ¼ bÃ¼tÃ§esel yÃ¶neten insanlar gelir gider dengesi yapÄ±yorlar. Ama profesyonel alem iÃ§erisinde geÃ§en seneden beri Ã§ok zorluk Ã§ektik. ZorlanÄ±yorum gerÃ§ekten zorlanÄ±yorum. BirÃ§ok ÅŸeyi sÃ¶ylemekte de zorlanÄ±yorum, sadece yaÅŸÄ±yorum. Hedeflerden kopmadan ikinci yarÄ±ya ulaÅŸÄ±rsak inÅŸallah daha hazÄ±r bir Trabzonspor olarak baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â 

"GENÃ‡LERÄ°MÄ°ZÄ°N PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
Bu akÅŸam bazÄ± oyuncularÄ±n ilk kez forma giydiÄŸini vurgulayan Karaman, "Hepsinin performansÄ±ndan memnunum. Onlar deÄŸerlilerimiz bÃ¶yle bÃ¶yle oynayÄ±p geliÅŸecekler, bir de yaÅŸa Ã§ok fazla takÄ±lmamak lazÄ±m. Yeteneklerimizi ne Ã§ok abartacaÄŸÄ±z ne de Ã§ok genÃ§ oynattÄ±k deyip mazeret bulacaÄŸÄ±z. Ä°yi de mÃ¼cadele ettiler. Forma ÅŸansÄ± verdik, iyi de mÃ¼cadele ettiler. OnlarÄ±n performanslarÄ±ndan memnunum. DÄ±ÅŸarda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncularla birlikte kalite eksikliÄŸimiz var bizim en iyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼cadele. Sahada kaÃ§ak yapan oyuncu yoktu. Hepsi kendinden mÃ¼cadele yapmaya baÅŸladÄ±. O da inÅŸallah sakatlarÄ±mÄ±z iyileÅŸmedi devre arasÄ± takviye ile inÅŸallah daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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