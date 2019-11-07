UEFA Avrupa Ligi 4'Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Krasnodar'a 3-1 maÄŸlup olan Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Grupta zor bir mÃ¼sabakaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ãœnal Karaman, "Tabii daha Ã¶nceki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ifade etmiÅŸtik, kendi iÃ§imizde birÃ§ok zorluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz diye. GenÃ§ takÄ±mdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncular dahil olmak Ã¼zere kullanma imkanÄ± veremediÄŸimiz oyuncularÄ± dahil ettik. MaÃ§ kaybettik ama en azÄ±ndan geleceÄŸe bakma adÄ±na bu genÃ§ kardeÅŸlerimizin uzun yÄ±llar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktasÄ± iÃ§erisinde Ã¶zgÃ¼ven olarak kabul ettiÄŸimiz sÃ¶yleyebiliriz" aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.

"RAKÄ°BÄ°MÄ°ZÄ° TEBRÄ°K EDÄ°YORUM"

Ä°lk gole kadar saha iÃ§inde doÄŸru duruÅŸu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±mÄ±n olduÄŸunu ifade eden Karaman, "Pozisyon bulduk gol yapabilirdik. Ä°yi bir rakibe karÅŸÄ± oynadÄ±k. Kendi adÄ±mÄ±za gÃ¶rev verdiÄŸimiz oyunculardan gÃ¶rmek istediÄŸimiz performansÄ±n yakÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bireysel olarak zaman zaman yaptÄ±lar. HatayÄ± bizim olduÄŸumuz ortamda yapmalarÄ± temas esas, onlara kÄ±zmayacaÄŸÄ±z, saracaÄŸÄ±z sarmalayacaÄŸÄ±z eksiklerini gidermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Uzun sÃ¼re Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret gÃ¶stereceÄŸiz. Rakibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

Karaman, devre arasÄ±nda takÄ±ma takviye konusunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir soru Ã¼zerine de ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Her profesyonel insiyatif almalÄ±. Profesyonel olarak deÄŸerlendirirseniz tabi ki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz oyuncular dahil olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ insiyatif alÄ±nmalÄ±. Kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen alternatifleri belirleyeceÄŸiz. KulÃ¼pte profesyonel arkadaÅŸlar belli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. KulÃ¼bÃ¼ bÃ¼tÃ§esel yÃ¶neten insanlar gelir gider dengesi yapÄ±yorlar. Ama profesyonel alem iÃ§erisinde geÃ§en seneden beri Ã§ok zorluk Ã§ektik. ZorlanÄ±yorum gerÃ§ekten zorlanÄ±yorum. BirÃ§ok ÅŸeyi sÃ¶ylemekte de zorlanÄ±yorum, sadece yaÅŸÄ±yorum. Hedeflerden kopmadan ikinci yarÄ±ya ulaÅŸÄ±rsak inÅŸallah daha hazÄ±r bir Trabzonspor olarak baÅŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â

"GENÃ‡LERÄ°MÄ°ZÄ°N PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Bu akÅŸam bazÄ± oyuncularÄ±n ilk kez forma giydiÄŸini vurgulayan Karaman, "Hepsinin performansÄ±ndan memnunum. Onlar deÄŸerlilerimiz bÃ¶yle bÃ¶yle oynayÄ±p geliÅŸecekler, bir de yaÅŸa Ã§ok fazla takÄ±lmamak lazÄ±m. Yeteneklerimizi ne Ã§ok abartacaÄŸÄ±z ne de Ã§ok genÃ§ oynattÄ±k deyip mazeret bulacaÄŸÄ±z. Ä°yi de mÃ¼cadele ettiler. Forma ÅŸansÄ± verdik, iyi de mÃ¼cadele ettiler. OnlarÄ±n performanslarÄ±ndan memnunum. DÄ±ÅŸarda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncularla birlikte kalite eksikliÄŸimiz var bizim en iyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼cadele. Sahada kaÃ§ak yapan oyuncu yoktu. Hepsi kendinden mÃ¼cadele yapmaya baÅŸladÄ±. O da inÅŸallah sakatlarÄ±mÄ±z iyileÅŸmedi devre arasÄ± takviye ile inÅŸallah daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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