Ünal Karaman: Avantaj elde ettik
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve rövanş için avantaj elde etti. Maçın ardından teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.
Maçta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuların saha içi performanslarını gördüklerini kaydeden Karaman, "Bizim adımıza Trabzon'daki karşılaşma için avantaj olabilecek bir skoru aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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