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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.04.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Ünal Karaman 22 yıllık hasrete son vermek istiyor!

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Ünal Karaman 22 yıllık hasrete son vermek istiyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ülker Stadı'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 52 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini 6'ya yükseltmek ve ilk 3 iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılması halinde, 2010-2011'in ardından 8 sezon sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterecek.

- 22 yıldır kazanamıyor

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında iç sahada 8 yıllık maç kazanamama özlemini sonlandıran Trabzonspor, deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermeye çalışacak.

Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alıp, galip gelemeyen bordo-mavililer, bu kez gülen taraf olmayı hedefliyor.

Son antrenmanını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a gidecek Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları bulunuyor. 

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Ünal Karaman 22 yıllık hasrete son vermek istiyor

 

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