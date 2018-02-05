Ünal Çeviköz, Galatasaray'dan itifa etti
CHP 36. Olağan Kurutay’ında Parti Meclisi’ne (PM) ilk 52 kişi arasında yer alan ancak kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM üyeliği kuraya kalan emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik görevinden istifa etti.
CHP 36. Olağan Kurutay’ında Parti Meclisi’ne (PM) ilk 52 kişi arasında yer alan ancak kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM üyeliği kuraya kalan emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik görevinden istifa etti. Çeviköz istifa dilekçesinde “CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olmamın uygun görülmesi ve spora siyasetin karıştırılmaması ilkesine saygım doğrultusunda GS Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi sevgili GS camiasının bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.
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