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Ünal Aysal'dan Demirören'e jet cevap

Ünal Aysal, TRT Spor'da verdiği demeçlerden ötürü TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı açıklamaya kısa bir yanıt verdi.

İHA
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Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bugün kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara şöyle cevap verdi:

"TFF Başkanı Demirörenin bugün şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklaması ve de özellikle kullandığı 'Hilafi Hakikat' deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir, ancak şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörü ve 'tarafıdır' inandırıcı olması da zaten beklenemez."

Demirören'den Ünal Aysal'a yanıt:
Demirören'den Ünal Aysal'a yanıt:
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın açıklamaları TFF sitesinden yanıt verdi.
 

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