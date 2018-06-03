Ünal Aysal'dan Ali Koç açıklaması!
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Fenerbahçe'deki tarihi kongre sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç ile ilgili mesaj yayınladı.
Galatasaray resmi sitesinden Ali Koç'un başkanlığını tebrik ederken, eski başkanlardan Ünal Aysal da Ali Koç için mesaj yayınladı.
Ali Koç ve ekibini tebrik eden Aysal, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi, yalnız Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun da büyük gereksinimi olan temel ilkelerin statlarımıza geri dönmesi için bir fırsat olacağına inanıyor, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum.
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