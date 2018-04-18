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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Ünal Aysal'dan Adnan Polat'a cevap

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Ünal Aysal'dan Adnan Polat'a cevap

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, eski başkan Adnan Polat'ın açıklamalarına cevap verdi.

Ünal Aysal yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'Konuşmasında pek çok hilaf-ı hakikat vardı ama ben matematiğe inanan biri olarak, bütün resmi kayıtlarda yer alan rakamlara göre 2 ana yanlışının altını özellikle çizmek istiyorum..

Adnan Polat yönetimi, görevi bana 328 milyon dolar borçla devretmişti.. Adnan Polat, herkesin gözünün içine baka baka “Görevi 118 milyon dolar borç-alacak farkı ile devrettim” dedi... Halbuki izan sahibi bir insan “118 milyon dolar borç-alacak farkı ile devraldığım kulübü; yeni stadın 10 yıllık isim hakkını, 3 yıllık loca ve 1 yıllık koltuk gelirlerini de peşinen tahsil edip harcadıktan sonra 328 milyon dolar borç-alacak farkı ile devrettim” demeliydi... Çünkü resmi rakamlardaki gerçek budur.. Onun çok iyi anlayacağı bakkal hesabıyla bile birkaç yüz milyon dolarlık bir hesap hatası yaptığı ortadadır..

Adnan Polat, 2011-2014 arasında, yani benim dönemimde G.Saray’ın 1 milyar dolar harcadığını öne sürme gafletinde de bulundu.. Resmi raporlarla kesindir ki, ben kulübü 328 milyon dolar borçla aldım, 348 milyon dolar borçla teslim ettim. Üstelik bu döneme 2 büyük yatırımı da sığdırarak. Kalamış Tesisleri’ni yaparak ve Taçspor’u satın alarak. Onun dönemindeki çöp olmuş lig 8’incisi kadroyu tamamen yenileyip 130 milyon €’luk iddialı bir takım kurduk, Avrupa ve Türkiye’de hem yeniden firma olduk hem de başarılar kazandık.

Benden sonrakiler bu müstesna kadrodaki yıldızları satarak onun parasını yediler. Adnan Polat’ın ibrasızlığının affedilmesi konusunda gelince; hiç bir G.saray başkanı genel kurul kararını değiştiremez. Bunu ancak yine genel kurul yapabilir. Buna rağmen sayın Polat’a bu konuda genel kurul nezdinde yardım teklif ettim, kendisi bunu kabul etmedi. Şimdi kendine suni mağduriyet yaratma arayışının sebebi çok açıktır: kendi beceriksizliklerini bu yolla örtmeye çalışmak. En çok da Adnan Polat’ın “G.Saray’da kalite düştü” şeklindeki serzenişi, beni acı acı güldürdü. Polat’ın söylediği rakamlardaki garabeti gördükten sonra, G.Saray’da hangi başkan sayesinde kalitenin gerilediği herkes tarafından kolayca anlaşılacaktır. Adnan polat, dua etmelidir ki benden sonra gelen başkanların bana uyguladığı itibarsızlaştırma modelini kendisine karşı sergilemeyi aklıma bile getirmedim. Sırf “G.saray zarar görmesin” diye. O dönem yaptıkları icraatlardaki tuhaflıkları başkası olsa kamuoyuna tefrika eder, Adnan polat da kendine şu an konuşacak bir kürsü bile bulamazdı.'

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Adnan Polat düzenlediği basın toplantısında ne demişti?

Adnan Polat'ın bu açıklamaları gündem yarattı!Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat, Ünal Aysal dönemini eleştirdi. Yapılan hesaplara göre Galatasaray'ın 500 milyon dolar borcu bulunduğunu söyleyen Polat, 2011-2014 döneminde 1 milyar dolar harcama yapıldığını iddia ederek, "Borçlar temizlenebilirdi ama 1 milyar dolar gelir ortadan kayboldu. 'Birileri zenginleşirken Galatasaray fakirleşti.' deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Yapacağız dediler, yapmadılar." diye konuştu. Polat'ın bu açıklamalarına ise Aysal cephesinden yanıt gecikmedi.
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