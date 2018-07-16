Umut Nayir'de pürüz yok
Beşiktaş, Osmanlı’yla sözleşmesini fesheden Umut Nayir’le anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Osmanlı’yla sözleşmesini fesheden Umut Nayir’le anlaşma sağladı. Kartal, 25’lik forvet ile senelik 300 bin euroya el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar, Umut’un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor’la da, görüşüp anlaşma sağladı. Umut ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. (Akşam)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle