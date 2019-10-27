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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Umut Nayir: Seri galibiyetler almalıyız

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Umut Nayir: Seri galibiyetler almalıyız

Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde galibiyet golünü getiren Umut Nayir, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Galatasaray karşısında istekli ve coşkulu bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, bunu devam ettirip sezon sonunda hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Galtasaray’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılara derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı forma ile ilk kez ilk 11’de forma giyen Umut, derbide galibiyeti getiren golü kaydettiği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de çıktım ve bu da derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk. Tam istediğimiz gibi oldu. Derbi aldık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Caner abi güzel ortaladı, ben güzel vurdum”

Umut Nayir, golü atmadan önce asisti yapan Caner Erkin ile konuştuğunu ifade ederek, “Caner abi ile golden yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. ‘Ortaları öne doğru yapacağım, öne doğru gel’ dedi. Bu sefer ortayı öne yapacağını biliyordum. O güzel ortaladı ben güzel vurdum sonuç güzel oldu” açıklamasını yaptı.

“Beşiktaş formasının olduğu yerde coşku olmuştur”

26 yaşındaki futbolcu, takım olarak zor günlerden geçtiklerinin altını çizerek, “Zor günler geçiriyoruz. Futbolun tek doğrusu yok. Kazanırsanız doğru kaybedersen yanlış oluyor. Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku, heyecan olmuştur. Önceliğimizin coşku heyecan olduğunu söylemiştim. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık. Derbide motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda bunu koruyabilmemiz lazım” diye konuştu.

“İnşallah çıkış noktamız bu maç olur”

Bu müsabakanın kendileri için çıkış olmasını umduğunu aktaran Nayir, “Kırılma anları bizim aleyhimize de sonuçlandı. Özellikle Avrupa Ligi’nde 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar da ister istemez takıma olumsuz etkiliyor. Büyük camialar için bu maçlar çok önemlidir. İnşallah çıkış noktamız bu maç olur. Önceliğimiz Diaby ile oynayıp N’zonzi’nin topla buluştuğu alanı kapatmaktı. Bu maçta bu görevi iyi yaptığımızı düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

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