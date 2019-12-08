Umut Nayir kimdir kaç yaşındadır? Beşiktaş'ın forveti Umut Nayir hangi takımlarda oynadı?

İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da futbola başlayan Umut Nayir, Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında oynadığı maçta geceye damga vurdu. Umut Nayir'in ciddi performansının ardından hayatı ve spor kariyeri özellikle taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Umut Nayir'in biyofrafisi ve hayatı.

UMUT NAYİR KİMDİR?

Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993'te Kocasinan'da dünyaya geldi. 1,91 boyunda olan 29 yaşındaki futbolcu santrafor mevkinde forma giymektedir.

Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir. 2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.

2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu. Umut Nayir daha sonra 2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.

2016-2017 sezonunda eski kulübü MKE Ankaragücü'ne kiranan Umut, 27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.