Umut Nayir: İnşallah bu golün değerini anlarız

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta biri 90+5'te olmak üzere iki gol atan Umut Nayir, maçın ardından konuştu.

Attığı golün önemine vurgu yapan Umut Nayir, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız." dedi.

Umut Nayir sözlerini "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" ifadeleriyle tamamladı.