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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.10.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı

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Umut Meraş’tan Galatasaray itirafı

Bursaspor’un yeni transferi Umut Meraş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in kendisini istediğini belirtti ve daha sonrasında ise Bursaspor’a imza attığını söyledi.

Bursaspor’un yeni transferi Umut Meraş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bursaspor’a transfer olmasının en büyük sebeplerinden birinin Boluspor olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’da deneme sürecinden geçtiğini söyleyerek, "Araya bir şeyler girdi beni almadılar. Almadıklarında futbolu bırakma noktasına geldim. Okuluma devam edeceğim dediğim zaman eniştem izin vermedi. Benim arkamdaki güçtür. Eniştem bana futbolcu olacağımı her defasında söyledi. Bolu’da ilk maçıma çıktığımda on maç oynamıştım. İlk profesyonel maçıma 17 yaşında Altınordu maçında çıktım. Cengiz Ünder, o zaman yedekti." dedi.

"BURSA’YA İMZA ATTIM"

Süper Lig’de kendini ispat etmek istediğinin altını çizen genç oyuncu, "Galatasaray ve Başakşehir istedi. Son dakika Bursaspor’u duydum. Bursa’yı duyunca doğru yerin burası olduğunu düşündüm. O zaman Boluspor ile Afyon’da kamptaydım. Ligler başlamıştı. O gün maçımız vardı ve transferin son günüydü. Necip Çelikçi beni bırakmayacağını söyledi. Başkan ile kendim görüşerek, Beni bırak başkanım, hani önümü açacaktın’ dedim. Tatlı bir tartışma neticesinde Afyon kampından eniştem beni kaçırdı. Bursa’ya imza attım açıklamasında bulundu.

"A MİLLİ TAKIM’A GİTMEK İSTİYORUM"

Hedeflerine dair de konuşan Umut Meraş, "Kendimi burada kanıtlayıp, A Milli Takım’a gitmek istiyorum.

Türkiye’de sol bek sıkıntısı var. Ben de o mevkide oynadığımdan dolayı bunu başarabileceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah daha sonra dili geliştirerek yurt dışına gitmek istiyorum.

Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemi oralarda temsil etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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