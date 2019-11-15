Umut Meraş hangi takımda oynuyor?
Umut Meraş, milli takımda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Kariyerine İstanbul'da Şehremini takımında başlayan Umut Meraş, Sarıyer ve Yeşilköy formalarını giymiştir. 2015 yılında Boluspor ile A Takım kariyerini yaşayan Umut Meraş, kariyerindeki yükselişi bu andan itibaren yaşamıştır. İşte, Umut Meraş'ın oynadığı takımlar ve hakkında bazı bilgiler
Umut Meraş, 20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola henüz 13 yaşındayken Sehremini futbol kulübünde başlayan Umut Meraş, 2011 yılında Sarıyer ve 2012 yılında Yeşilköy takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında Boluspor alt yapısına dahil olmuştur. 2014 yılında Boluspor as kadrosunda, forma giymeye başlayan Umut Meraş, 2018 yılında ise Bursaspor'un radarını girmiş ve 265 bin euro bedelle transfer olmuştur. Umut Meraş'ın son adresi ise Fransız kulüp Le Havre'dir.
Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyen 1,78 boyundaki Cengiz Umut Meraş, sol ayağına hakimdir.
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