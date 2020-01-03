Umut Meraş: "Beşiktaş ile anlaşmıştım" | Transfer haberleri

Bursaspor'dan sezon başında Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, yaz aylarında Beşiktaş ile anlaştığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIK"

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Umut Meraş, "Bursaspor'da oynarken, lig bittikten sonra menajer aracılığıyla Beşiktaş ile temasa geçildi. Oturduk, konuştuk, anlaştık, sonra Bursa'da başkanlık seçimi oldu. Seçim olunca transferim zora girdi, ben de yıprandığımı düşündüm burada. Yurt dışından da teklif geldi. Beşiktaş varken niye Le Havre diyorlar, dediğim gibi kariyer planlaması. Ben 2. Lig olarak görmüyorum, ben kendimi geliştirmeye gittim. Seçim sonrasında parasal anlamda Beşiktaş ile anlaşamadılar, benlik durum yok. Eski başkan ile anlaşıldı, 2 gün sonra yeni başkan geldi, oturdu, konuştu, maddi anlamda anlaşamadılar. Ben de beni yıpratacağını düşünerek, karar vermeliydim. Türkiye'den isteyen takımlar vardı ama ben böyle tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Kariyer hedefleri hakkında da konuşan 24 yaşındaki sol bek, "İngiltere Le Havre'ye çok yakın, 3 saat. İngiltere'ye gitmek istiyorum, kendimi daha iyi geliştireceğimi düşünüyorum. Sürekli İngiltere Ligi'ni izliyorum. Çağlar ve Cenk ağabey de orada. Hedeflerim arasında İngiltere Ligi var, inşallah sezon sonunda gideceğimi düşünüyorum" dedi.

Le Havre ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Umut, bu sezon 13 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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