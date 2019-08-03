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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
03.08.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Umut Meraş, 10 milyon ve Utku karşılığı Beşiktaş'a!

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Beşiktaş, Bursaspor'dan Umut Meraş'ı kadrosuna katmak üzere. Siyah beyazlı ekibin son teklifi 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ın kiralanması olurken, yeşil beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı. Tarafların ise yakın süreçte anlaşması bekleniyor.

Transfer dönemine oldukça durgun başlayan Beşiktaş, sol bek arayışlarını Umut Meraş ile sonlandırmak üzere. Milli oyuncu için hafta içerisinde Bursaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya varamazken, ibre yeniden Beşiktaş'a döndü.

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın 'Feda' döneminde antrenör olarak görev aldığı Beşiktaş'ta yöneticiliğini yapan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile sıkı temasta olduğu biliniyor.

Öte yandan transferin resmi sürecini yönetenler arasında Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de yer alıyor.

Beşiktaş cephesinin, yabancı sol beklerden vazgeçmesi üzerine gelen son resmi teklifi ise 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran’ın kiralanması oldu. Bursaspor Kulübü de bu teklife sıcak bakarken, tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Bursaspor'da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak sonrasında transfer rafa kaldırılmıştı.

Bursaspordan resmi açıklama İbra edilmemişti...
Bursaspor'dan resmi açıklama! İbra edilmemişti...

Umut Meraş, 10 milyon ve Utku karşılığı Beşiktaşa

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