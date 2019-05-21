Umut Güner'den Karagümrüklülerin iftarında birlik çağrısı
Karagümrüklü Beşiktaşlılar önceki akşam taraftarlara iftar daveti verdi.
Beşiktaş Asbaşkanı ve Transferden Sorumlu yöneticisi Umut Güner, Türkiye Futbol Federasyonu Koordinatörü Şeref Yalçın ve eski yönetici Mete Vardar'ın Balat Çukur'da katıldığı iftarda, bir süre önce rahmetli olan Serdar Keleş için dua edildi. Siyah beyazlıtaraftarların birlik içinde olmasından mutlu olduğunu belirten Umut Güner yeni sezonda taraftarların yüzünü güldürecek tranfserler yapacaklarını müjdeledi. Umut Güner "Birlik beraberlik içinde yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk." dedi.
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