Umut Bulut'un başarılarının sırrı!

Attığı gollerle Kayserispor’un başarısında büyük payı olan Umut Bulut, Bein Sports’ta yayınlanan VIP programına açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların bu sezon yakaladığı başarıyı değerlendiren golcü oyuncu, Teknik Direktör Marius Sumudica’dan övgüyle bashetti.

“Şu anki başarımızı, takımdaki arkadaşlığımıza bağlıyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Geçen seneden bu yana bizi inanılmaz destekleyen bir taraftarımız var. İyi bir yönetim ve teknik heyet var, bunlar da birleşince başarı geldi. İçeride aldığımız puanlar, dışarıya da yansıyor. Deplasmanlara da galibiyet için gidiyoruz. Hocamız inanılmaz pozitif ve futbolla yatıp kalkan bir insan. Her maça ayrı düşüncesi var. Maçın her anında durmuyor. Futbolun pozitif yönünü bize gösteriyor. Maçta hiç oturmuyor, bu da bize pozitif yönde etki ediyor.

Yaptığı bütün analizler çıkıyor. Her maça ayrı taktikle çıkıyoruz. Antalya maçında baskı yapmak istedik ve birinci dakikada gol attık. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında savunmayı geride kurarak çıkmıştık. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor.

Forma adaletini sağlıyor. Bu başarımızın da göstergesi. Zaten kadromuzun iskeleti belli oldu. Her hoca takımı için en iyisini yapar, kendisi de çok adaletli davranıyor.”

“Galatasaray’a kırgın değilim”



“Galatasaray’dan ayrılırken gidiş şeklim hoş olmamıştı, kırgındım ama şimdi bir şey kalmadı.”

“Türkiye’nin en iyi golcüsü Burak Yılmaz”



“Her forvet oyuncusunun hedefi gol kralı olmaktır. Elimden geleni yapmak isterim. Atabildiğim kadar atmak isterim ve kral olmak da isterim.

Şu an Türkiye’de en iyi golcü Burak Yılmaz. Kaç senedir gösterdiği performans da bunu gösteriyor.”

“Yabancı hakem istemiyorum”



“Her maçta hakemlerle konuşuyoruz. Hakemlerimiz insan olarak çok iyi, 1-2 kişi dışında tavırlarından rahatsız olmuyorum. Kasıtlı hata yaptıklarını düşünmüyorum. Bazen yanlışları da oluyor, futbolcu nasıl kötü oynayabiliyorsa hakemlerde de oluyor. Yabancı hakemlere karşıyım ben. Futbolcular olarak hakemlere yardımcı olduğumuzu söyleyemem. Maçta futbolcular kazanmak istiyor. Çoğu futbolcu, takımını daha ön planda tutuyor.”

“Video hakem uygulaması gelmeli”



“Video hakem uygulamasının gelmesini destekliyorum. Maçın kaderini belirleyen kararlarda olması gerektiğini düşünüyorum.

Yabancı oyuncu kuralının serbest olmasına karşıyım. Anadolu’da en az 7 yabancı oyuncu direkt oynuyor ve takımlarına fazla katkıları yok. Her takımda en fazla 2-3 tane iyi futbolcu var. 6+2 olursa en mantıklı sistem olur.”

“Avrupa kupalarını hedefliyoruz”



“Anadolu kulüplerinin kadro derinliği sıkıntısı var. İstikrarlı şekilde kadromuzu korursak, Avrupa kupalarına katılacağımızı düşünüyorum. Süper Lig’de ilk 8 bu şekilde oluşur. Bir birileri arasında yer değiştirebilir. Kayserispor gibi Göztepe de bu sene fark yarattı. Biz Kayserispor olarak Avrupa kupaları vizesi almak istiyoruz. ”

"Rıza Çalımbay, Trabzonspor’da büyük işler başaracak”



“Rıza Çalımbay’ı her anlamda çok seviyorum. Her gittiği takımda da fark yaratmıştır. Trabzonspor’a bence çok geç geldi. Beşiktaş’ta da uzun yıllar kalsa çok başarılı olurdu. Trabzonspor’un Rıza Hoca ile çok büyü işler başaracaktır.

Trabzonspor’da 5 sene oynadım. Şehir olarak küçük, futbolcuya göre zor ama başarı geldiği zaman büyük destek veriyorlar. Yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk var. Umarım en kısa zamanda hedefledikleri yerlere gelirler. “

Oynadığı en iyi 11



Tolga Zengin, Eboue, Kana Bıyık, Hakan Balta, Olcan Adın, Selçuk İnan, Melo, Bruma, Deniz Türüç, Burak Yılmaz, Umut Bulut

Teknik Direktör: Fatih Terim ve Şenol Güneş