Umut Bulut kabusu
Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, Fenerbahçe'yi yine üzdü.
Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı hep başarılı olan Umut Bulut, bu maçı da boş geçmedi.
Fenerbahçe kalesine 11. golünü bırakan 36 yaşındaki forvet, 2005 yılından bu yana rakibine karşı mücadele veriyor.
Umut Bulut, aynı zamanda bu sezonki 3. golünü kaydetti.
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