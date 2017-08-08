Umut Bulut: 'G.Saray maçından sonra konuşacağım'

Sezon açılışında hemşerilerinin önüne eşi Anna ve 4 yaşındaki oğlu Atilla ile çıkarken Kayseri'de mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen 38 kez A milli toplamda 68 kez Ay yıldızlı formayı giyen Umut Bulut, eski takımına karşı yapacakları mücadale konusunda şunları söyledi:

"Kayseri benim doğduğum ve büyüdüğüm bir kent. Yıllar sonra Kayserispor formasını giymek ve takım kaptanlığını pazubentini koluma takmak nasip oldu. Burada mutlu ve huzurluyum. Galatasaray maçıyla ilgili karşılaşma öncesi konuşmak istemiyorum. İyi bir kadro oluşturuldu. 3 evreli oldukça yararlı hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni sezonun ilk resmi maçının eski takımımla olması da ayrı bir tesedüf. Maç öncesi konuşmayı sevmem. Karşılaşma sonrası konuşacağım.''