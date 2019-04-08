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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Umut Bulut 6 aydır gol atamıyor
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Futbol
İHA
08.04.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Umut Bulut 6 aydır gol atamıyor

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Umut Bulut 6 aydır gol atamıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, süper Lig'de 6 aydır gol atamıyor. 

Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında galibiyetlere imza atarak küme düşme hattından uzaklaşan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gol umudu Umut Bulut, suskunluğunu bozamadı.

2018-20198 sezonunda geride kalan 27 maçta 26 kez sahaya çıkan Umut Bulut, Sarı Kırmızılı forma ile son olarak 6 ay önce 6 Ekim 2018 günü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, sonrasında oynadığı 18 maçta gol atma başarısı gösteremedi. 

Bu sezon ligin 1. haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında ve ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, geçen sezon ise oynadığı 32 maçta 14 gol atarak takımının başarısında büyük rol oynamıştı. Umut Bulut, Kayserispor'a geldiği 2016-2017 sezonunda ise 31 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı. 

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