Ümraniye'yi, Es Es rüzgarı çarptı!
Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Rangelov, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Cleyton), Serdar Özbayraktar (Dk. 32 Bahadır Taşdelen - Dk. 90+3 Mücahit Albayrak)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Ofoedu (Dk. 90+2 Michel), Bruno Mezenga, Semih Şentürk (Dk. 61 Aykut Akgün)
Gol: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Semih Güler (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Sedef, Dk. 68 Metin Erol (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Oğuz Ceylan, Dk. 83 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 59 Hürriyet Gücer, Dk. 66 Bruno Mezenga, Dk. 87 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Ofoedu (Eskişehirspor)
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