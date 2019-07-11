Ümraniyespor'dan sol beke takviye! | Transfer haberleri...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sol bek Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu sol bek Yunus Emre Gedik'in Eyüpspor'dan kulübümüze transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya formamız altında sayısız başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
20 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
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