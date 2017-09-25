Ümraniyespor'dan farklı tarife

Ümraniyespor: 4 - Denizlispor: 2
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş, Özgür Ertem, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Cleyton (Dk. 85 Bulut Kaya), Merthan Açıl, Drole, Mücahit Albayrak
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 86 Moritz), Ziya Alkurt, Ramazan Tarık Ergut (Dk. 46 Yasin Ozan), Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 40 Anıl Taşdemir), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü
Goller: Dk. 13, 29 ve 89 Drole, Dk. 72 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 45 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 45+3 Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Sankoh, Dk. 64 Ziya Alkurt, Dk. 90 Barış Örücü (Denizlispor), Dk. 17 Cleyton, Dk. 21 Mehmet Sedef, Dk. 64 Burak Öğür, Dk. 69 Timur Temeltaş