Ümraniyespor'a şok! Altay, 90+5'te kazandı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmraniyespor'a şok! Altay, 90+5'te kazandı...
GeriFutbol Ümraniyespor'a şok! Altay, 90+5'te kazandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
20.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Ümraniyespor'a şok! Altay, 90+5'te kazandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniyespor'a şok! Altay, 90+5'te kazandı...

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Altay’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Utku Tunavelioğlu xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Appindangoye x, Dialiba xx, Serkan Göksu xx, Timur Temeltaş xx, Leandrinho xx (Tarık Tekdal dk. 54 x), Madinda xx (Recep Aydın dk. 61 x), Emircan Altıntaş xx, Atabey Çiçek x (Bahadır Taşdelen dk. 83 ?)

Altay: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz xxx, Gençer Cansev xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Tavares xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Kappel xxx (Atakan dk. 90 ?), Tatos xx (İbrahim Akın dk. 85 ?), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Putsila dk. 65 xx), Paixao xxx

Goller: Paixao (dk. 61 ve 90+5), Kappel (dk. 79) (Altay), Dialiba (dk. 87), Recep Aydın (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Appindangoye (dk. 49) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Timur Temeltaş, Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Paixao, Putsila, İbrahim Öztürk (Altay)

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Trabzonspor - İst. Başakşehir
    1
    2,5Üst
    1,95
    18900kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Maçtan dakikalar
34. dakikada sol taraftan Dialiba’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Atabey’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada Kappel’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ferhat’ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
49. dakikada Appindangoye’nin ceza yayı önünde Kappel’e yaptığı müdahaleyi hakem Zorbay Küçük kırmızı kart olarak değerlendirdi.
54. dakikada çalımlarla sol taraftan ceza sahası içerisine giren Serkan Göksu’nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden kornere gitti.
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Atabey’in plase şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Yasin Palaz’ın sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69. dakikada Alaaddin’in sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
79. dakikada Putsila’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kappel’in ceza sahası içerisinde girerek sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Merthan vuruşunu yaptı. Kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Dialiba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+2. dakikada Bahadır’ın uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Aydın’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Emre topu bacak arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Paixao’nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş, Kırçiçeği Bodrum'u rahat geçti!

Son şampiyon Federer'den Avustralya Açık'a veda

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı kadrosu belli oldu

Yetenek Yarışması'nı Doğuş Özdemiroğlu kazandı!