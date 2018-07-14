Ümraniyespor’a Fenerbahçe’den transfer!
1. Lig ekibi Ümraniyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosuna son olarak Recep Aydın’ı dahil eden Ümraniyespor’dan bir takviye daha geldi.
Ümraniyespor, Fenerbahçe’nin genç sol beki Karahan Yasir Subaşı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Geride kalan sezonu Sakaryaspor’da kiralık olarak tamamlayan Yasir Subaşı’nın pazartesi günü Ümraniyespor’un kampına katılması bekleniyor (Ajansspor)
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