Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçları başlıyor. Bu kapsamda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor'la İstanbul'da karşılaşacak. İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede gözler şimdi yarı finalisti belirleyecek ikinci maçta. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26 Şubat Salı günü (bugün) deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Bu maça kısa bir süre kala yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Ümraniyespor Trabzonspor maçına ilişkin detaylar...
Trabzonspor kupada yarı final peşinde, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.
EKSİKLER VAR
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ
Trabzonspor'un Ümraniyespor karşısına geçen hafta ligdeki Göztepe maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
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