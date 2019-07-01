Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Recep Yoğurtçu ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.
İstanbul ekibi 2013 yılından beri formasını giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Tarık Tekdal ile yeniden anlaşma sağladı.
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