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Ümraniyespor son nefeste!

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, kendi sahasında Elazığspor'u ağırladı. Ümraniyespor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.Ümraniyespor'un gollerini 29' ve 90+3' İbrahim Akdağ kaydederken; Elazığspor'un tek sayısı ise 47' Tom'dan geldi.

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Futbol: TFF 1. Lig - Ümraniyespor: 2 - Elazığspor: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergün Gözütok

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Vasilogiannis (Dk. 87 Samet Asatekin), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş)

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Alpaslan Öztürk, Tatos, Bjarnason, Tom (Dk. 80 Emre Öztürk), Ahmet Aras (Dk. 65 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 46 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) ve Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 47 Tom (Penaltıdan) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Onur Güney, Dk. 42 Ahmet Aras, Dk. 70 Bjarnason, Dk. 73 Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), Dk. 14 Drole, Dk. 17 Mehmet Sedef, Dk. 31 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

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