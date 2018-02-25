Ümraniyespor kendine geldi... Giresun'u eli boş gönderdi!
Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Ümraniyespor: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş, Cleyton (Dk. 60 Bulut Kaya), Samet Asatekin (Dk. 66 Mucahit Albayrak), Rangelov
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Dodo, Fatih Atik, Murat Gürbüzerol (Dk. 69 Batuhan Altıntaş), Recep Aydın (Dk. 76 Hakan Barış), Carioca (Dk. 46 Dialiba), Almeida
Gol: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)
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