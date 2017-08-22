Ümraniyespor bir attı, üç aldı

Futbol: TFF 1. Lig - Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 80 Samet Asatekin), Cleyton (Dk. 77 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Serdar Özbayraktar), Rangelov
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Caner Cavlun, Özgür İleri, Arapi (Dk. 42 Diarra), Cengiz Umut Meraş (Dk. 46 Göksu Alhas), İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, İrfan Başaran, Guido Koçer (Dk. 75 Sane), Poepon
Gol: Dk. 19 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Emircan Altıntaş, Dk. 45+2 Rangelov (Ümraniyespor), Dk. 29 Cengiz Umut Meraş, Dk. 33 Arapi, Dk. 48 Diarra, Dk. 69 Akabueze, Dk. 83 Özgür İleri (Boluspor)