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Ümraniyespor bir attı, üç aldı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Boluspor'u 1-0 yendi.

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Futbol: TFF 1. Lig - Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 80 Samet Asatekin), Cleyton (Dk. 77 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Serdar Özbayraktar), Rangelov

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Caner Cavlun, Özgür İleri, Arapi (Dk. 42 Diarra), Cengiz Umut Meraş (Dk. 46 Göksu Alhas), İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, İrfan Başaran, Guido Koçer (Dk. 75 Sane), Poepon

Gol: Dk. 19 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Emircan Altıntaş, Dk. 45+2 Rangelov (Ümraniyespor), Dk. 29 Cengiz Umut Meraş, Dk. 33 Arapi, Dk. 48 Diarra, Dk. 69 Akabueze, Dk. 83 Özgür İleri (Boluspor)

 

ÜmraniyesporTFF 1. LigBoluıspor
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