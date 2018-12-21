Ümraniyespor Başkanı Yoğurtçu: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, kupada hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu.
Son 16’da Fenerbahçe ile eşleşen Ümraniyespor’da Başkan Recep Yoğurtçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kulüp başkanı arkadaşlarının kendisini tanıdıklarını ifade eden Yoğurtçu, “Gelecekle alakalı kesin bir şey söylemem. Elimizden geleni yapacağız. Spor Toto 1. Lig takımıyız. Hedefimiz şampiyon olup kupayı almak” diye konuştu.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle