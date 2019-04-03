Ümraniyespor - Akhisarspor
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a konuk oluyor.
Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer almasına rağmen kupada son 4 takım arasına kalmayı başaran Akhisarspor, yarı final ilk maçında Ümraniyespor'la İstanbul'da karşılaşıyor. Müsabakanın rövanşı 25 Nisan Perşembe günü Akhisar'da oynanacak.
Ümraniyespor'un 11'i: Metin, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Muhammed, Serkan, Recep, Vasilogiannis, Emircan, Atabey.
Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Bilal, Aykut, Güray, Manu, Regattin.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen'in yönetiyor.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra, babası vefat ettiği için Portekiz'e giden Miguel Lopes forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nı geride kalan sezon müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, organizasyonun son şampiyonu unvanına sahip.
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