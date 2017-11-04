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Ümraniyespor Adanademirspor'u sahasında devirdi!

TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Ümraniyespor'da İbrahim Akdağ 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

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Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Cleyton (Dk. 88 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 90 Samet Asatekin), Drole (Dk. 64 Rangelov)

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ (Dk. 64 Douhadji), Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Savaş Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Lalawele (Dk. 45 Loemba), Mendy (Dk. 79 Lingane), Atabey Çiçek

Gol: Dk. 72 Rangelov (Penaltıdan) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 33 Mehmet Sedef, Dk 83 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 40 Atabey Çiçek, Dk. 58 Loemba, Dk. 72 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor)

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