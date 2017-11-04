Ümraniyespor Adanademirspor'u sahasında devirdi!

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Selahattin Altay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Cleyton (Dk. 88 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 90 Samet Asatekin), Drole (Dk. 64 Rangelov)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ (Dk. 64 Douhadji), Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Savaş Yılmaz, Abdulkadir Parmak, Lalawele (Dk. 45 Loemba), Mendy (Dk. 79 Lingane), Atabey Çiçek
Gol: Dk. 72 Rangelov (Penaltıdan) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 33 Mehmet Sedef, Dk 83 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 40 Atabey Çiçek, Dk. 58 Loemba, Dk. 72 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor)