Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmraniyespor 4 maç sonra kazandı
GeriFutbol Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.04.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Atabey Çiçek sağdan ceza sahasına girip penaltı noktasına yerden gönderdi, Kerim Alıcı araya girip topu kornere attı.

9. dakikada Atabey Çiçek ceza sahası sol çaprazından çok sert vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

17. dakikada Anıl Koç soldan sıfıra kadar inip kale ağzına kesti, Sefa Yılmaz hamle yaptı ancak top ayağının altından kayıp geçti.

18. dakikada Emircan Altıntaş yayın hemen üzerinden yerden sert vurdu, top direği sıyırıp yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Atabey Çiçek arka direkte topun gelişine çok sert vurdu, Hasan Hatipoğlu-Alican Özfesli ikilisi son anda araya girip kendilerini siper ederek mutlak golü önledi.

26. dakikada Alican Özfesli soldan savunmanın arkasına falsolu gönderdi, Sefa Yılmaz hamle yapıp kaleciden önce topa vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür’den döndü.

30. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Anıl Koç karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

36. dakikada Enes Kubat soldan ceza sahası çizgisi paralel gönderdi, Anıl Koç yayın hemen sağında kontrol edip yerden vurdu, uzak direği sıyıran top auta gitti.

37. dakikada Sefa Yılmaz soldan getirdiği topu penaltı noktası üzerine gönderdi, Anıl Koç gelmişine vurdu, top direğin yanından yine auta çıktı.

39. dakikada Kerim Alıcı sağdan ceza sahasına ortaladı, Alican Özfesli’den önce araya giren Tarık Tekdal, topu son anda kafayla kornere attı.

56. dakikada Hasan Hatipoğlu yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kalecinin güçlükle çıkardığı topu Anıl Koç tamamladı. 1-0

66. dakikada Recep Aydın’ın pasında ceza sahası solunda topla buluşan Emircan Altıntaş kale sahasına gönderdi, Andreas Vasilogiannis tamamladı. 1-1

70. dakikada Emircan Altıntaş soldan penaltı noktasına ortaladı, Atabey çiçek çok uygun durumda kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.

71. dakikada Sefa Yılmaz’ın topuk pasıyla soldan sıfıra inen Yusuf Acer arka direğe doğru gönderdi, top direği sıyırıp auta çıktı.

72. dakikada Vasilogiannis ceza sahası dışından müthiş vurdu, kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu son anda kornere çeldi.

79. dakikada savunma arkasında topla buluşan Atabey Çiçek düzgün vurdu, kaleci Erce Kardeşler yüzde yüzlük pozisyonda golü ayaklarıyla önledi.

83. dakikada Okan Derici’nin sağdan kornerinden gelen topa Sefa Yılmaz yükselip kafayı vurdu, üstten az farkla aut.

84. dakikada sağdan kale sahasına gönderilen topa karambolde Emircan Altıntaş vurdu, Kerim’e çarpan top filelere gitti. 1-2

90+1. dakikada Recep Aydın vurdu üst direkten döndü, Atabey çiçek tamamladı, kaleci Erce
Kardeşler köşeden çıkardı.

Stat: Doğanlar
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Bilal Gölen xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı x, Recep Yemişci xx, Hasan Hatipoğlu x, Yusuf Acer xx, Berkay Samancı xx, Muhammed Mert x (Okan Derici dk. 68 xx), Alican Özfesli xx (Enes Sığırcı dk. 77 x), Enes Kubat x (Murat Uçar dk. 68 xx), Anıl Koç xx, Sefa Yılmaz xx
Yedekler: Erhan Erentürk, David Deniz Kılınç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Aaron Ondele xx, Yasir Subaşı xx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 86 ?), Timur Temeltaş xx, Andreas Vasilogiannis xxx (Leandrinho dk. 84 ?), Recep Aydın xx, Emircan Altıntaş xx, Atabey Çiçek x (Bahadır Taşdelen dk. 90+3 ?)
Yedekler: Metin Erol, Birol Parlak, Uğur Aygören, Dialiba
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Anıl Koç (dk. 56) (Altınordu), Andreas Vasilogiannis (dk. 66), Kerim Alıcı (dk. 84 k.k.) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Hasan Hatipoğlu (dk. 75) (Altınordu)
Sarı kartlar: Murat Uçar (Altınordu), Emircan Altıntaş, Leandrinho, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
(AG-BH-S)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'mahkeme' yanıtı

Mustafa Cengiz: "Abdurrahim Albayrak'a gelen bilgi..."

Eljif Elmas, Galatasaray'ı tiye aldı...

Fenerbahçe finale yükseldi