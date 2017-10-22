Ãœmraniye'de gol sesi Ã§Ä±kmadÄ±!

Ãœmrainyespor ileÂGaziÅŸehir Gaziantep FK ligin 9. haftasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MÃ¼cadele golsÃ¼z eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.
Ãœmraniye Ä°lÃ§e StadÄ±'nda oynanan mÃ¼cadelede iki ekip de yakaladÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsatlarÄ± gole Ã§eviremeyince, karÅŸÄ±laÅŸmada gol sesi Ã§Ä±kmadÄ±.
Bu mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Ãœmraniyespor 18 puana yÃ¼kseldi. GaziÅŸehir Gaziantep ise puanÄ±nÄ± 8 yaptÄ±.
STAT: Ãœmraniye Ä°lÃ§e
HAKEMLER: Erkan Engin, Serkan GenÃ§erler, Kamil Ã‡etin
ÃœMRANÄ°YESPOR: Burak, Appindangoye, Mehmet Sedef, OÄŸuz, Merthan, Timur, Vasilogiannis, Ä°brahim, Cleyton, Serdar Ã–zbayraktar (Dk. 61 Samet), Drole
GAZÄ°ÅžEHÄ°R GAZÄ°ANTEP FK: Stachowiak, Ahmet, Yasin, Sinan, Murat, Muhammet (Dk. 77 Okan), GÃ¶khan, Mehmet Erdem, del Valle (Dk. 53 Ã–zgÃ¼r Ã–zkaya), Zec (Dk. 64 Kabasele), Webo
SARI KARTLAR: Dk. 45 Vasilogiannis, Dk. 90 Drole (Ãœmraniyespor) - Dk. 5 Mehmet Erdem, Dk. 15 Ahmet, Dk. 90 Murat (GaziÅŸehir Gaziantep)
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