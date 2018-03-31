Ümraniye son 9 dakikada işi bitirdi
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 78 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Cleyton), Rangelov
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Trtovac, Lokman Gör, Hakan Arslan, Scuk, Metin Yüksel (Dk. 90 1 Acka), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Erhan Çelenk, Bekamenga (Dk. 8 Savage)
Goller: Dk. 61 Savage (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Drole, Dk. 90 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Metin Yüksel, Dk. 90 2 Trtovac, Dk. 90 4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Emircan Altıntaş, Dk. 86 Merthan Açıl, Dk. 90 4 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
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