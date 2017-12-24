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Ümraniye, Samsun'a patladı

TFF 1. Lig’de 17. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Samsunspor’u ağırladı.

Hürriyet Haber
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Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 90+3 Kerem Az), Cleyton (Dk. 72 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Samet Asatekin), Rangelov
Samsunspor: Sifakis, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya (Dk. 83 Angan), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Ayite), Göksu Türkdoğan, Samaras (Dk. 59 Chibuike), Muhammet Beşir
Goller: Dk. 10 Muhammet Beşir, Dk. 38 Samaras (Samsunspor), Dk. 25 Rangelov (penaltıdan) ve Dk. 50 Rangelov, Dk. 27 Emircan Altıntaş, Dk. 51 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Samaras, Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 41 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 49 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 69 Timur Temeltaş, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

Ümraniye’nin gollerini 25’ ve 50’ Rangelov, 27’ Emircan Altıntaş, 51’ Timur Temeltaş kaydederken; Samsun’un sayıları ise 10. dakikada Muhammet Beşir ile 38’de Samaras’dan geldi.

 

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