Ümraniye kötü gidişe dur dedi!
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında Grand Medical Manisaspor’u 2-0’lık sonuçla mağlup etti.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Özgüç Türkalp , Mehmet Kaan Bingül , Murat Temel
Ümraniyespor: Burak , Oğuz , Merthan , Appindangoye , Mehmet Sedef , İbrahim Akdağ , Timur , Vasilogiannis , Cleyton (Bahadır dk. 69 ) Emircan (Mücahit dk. 85 ?), Serdar Özbayraktar (Samet dk. 46 )
Yedekler: Metin, Tarık, Mustafa, Kerem, Bulut
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Grand Medical Manisaspor: Göktuğ , İlkay , Furkan , Akın (Ömer Atiş dk. 72 ), Berk , Kemal , Bilal , Alper (Ulaş dk. 58 ), Ömer Buğdaycı , Kağan Miray , Asım
Yedekler: Deniz, Hüseyin
Teknik Direktör: Aytekin Viduşlu
Goller: Mehmet Sedef (dk. 7), İbrahim Akdağ (dk. 82) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Akın, Alper, İlkay (Grand Medical Manisaspor), Timur, Samet (Ümraniyespor)
Maçtan dakikalar
7. dakikada Serdar’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Sedef’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
53. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasında ceza yayı üzerinde Emircan, Cleyton’a indirdi. Cleyton’un vuruşunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
61. dakikada sağ kanattan Mehmet Sedef’in ortasında penaltı noktası üzerinde Emircan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
82. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’dan döndü. Dönen topa tekrar hareketlenen İbrahim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
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