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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol "Ümraniye ile kafa kafaya olmamız gerekiyordu"
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Futbol
aa-spor
16.02.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

"Ümraniye ile kafa kafaya olmamız gerekiyordu"

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Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıdaki 4 maçını da kazanan ve play-off potasına giren İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, şampiyonluk için umudunun olduğunu belirtti.

Kulüp tesislerinde AA muhabirine açıklamada bulunan Koşukavak, 1. Lig'deki ilk sezonlarını geçirdiklerini hatırlatarak, ilk yarıda adaptasyon sürecini atlattıklarını söyledi.

Yalçın Koşukavak, ikinci yarıda zorlu deplasmanlarda aldıkları galibiyetlerin kendilerine güven verdiğini aktararak, "Artık kime karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Hesaplarıma göre ilk yarıda 3-4 puan geride kaldık. Deplasmanda Gaziantep ve sahamızdaki Samsun maçlarında galibiyete yakındık. Abartı olmazsa Ümraniye ile kafa kafaya olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda takımımız lige daha fazla adaptasyon gösterdi, seyirci baskısına alışmaya başladı. Eskişehir ve Giresun deplasmanlarından galibiyetle çıkmamız da bunu gösteriyor. İnşallah sonu iyi olur." ifadelerini kullandı.

- "ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ MAÇTAN İYİ SONUÇLAR ALIRSAK İLK İKİ İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Sezona ligde kalma parolasıyla başladıklarını belirten Koşukavak, şöyle konuştu:
"Bir alt ligden bu lige çıkan takım için akılcı hedef ligde kalmaktır. İkinci yarıya başlarken de bu hedefteydim, alt sıralara yakın olan Eskişehir ve Denizli ile oynadığımız maçlar bizim için çok kritikti. Öncelikle bu ekipleri sıralamada kendimize rakip olarak görüyordum. Eskişehir ve Denizli'yi yendikten sonra alt gruptan koptuk, son olarak Giresun ve Ümraniye galibiyetleri ile İstanbulspor ligde kalma hedefi olan değil, daha üst sıraları hedefleyen bir takım haline geldi. Önümüzdeki üç maçtan iyi sonuçlar alırsak ilk iki için oynayacağız. Buralarda takılırsak play-off için oynayacağız. Hedefimiz bu kadar net."

- "GEÇMİŞTE GENÇ BİR KADRO İLE OFTAŞ, SÜPER LİG'E ÇIKTI"

Ligde haftalar ilerledikçe hedeflerinin de netleşeceğini dile getiren Yalçın Koşukavak, "İstanbulspor şampiyon olarak Süper Lig'e çıkabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şampiyon olabiliriz. Şu an iddiasız takım yok. Düşme potasının hemen üstündeki takımın play-off iddiası var. 3-4 ay 1. Lig'de oynamış oyuncu için bu yükü kaldırmak kolay değil. TFF devre arasını uzattı, bu nedenle önümüzdeki hafta 1 haftada 3 maç oynayacağız, böyle bir dönemimiz daha olacak. Buralar ligin ayrışacağı noktalar olacaktır. Türk oyuncular haftada 3 maç oynamaya çok alışık değil. 2. Lig'de biz buna alışığız, bu bizim için avantaj olabilir. 'Benim takımım bu süreçten çıkar' diye düşünüyorum. Planladığım şeyler olursa şampiyonluk neden olmasın. Geçmişte Oftaş, genç bir kadro ile Süper Lig'e çıktı. Bu olmayacak bir şey değil. Benim umudum var."

- "BİR TEK ÜMRANİYE'Yİ SAYABİLİRİM"

Koşukavak, oyun sistemine yapılan övgüler nedeniyle herkese teşekkür ettiğini söyleyerek, "İstanbulspor'un saha içinde oyun planları, diziliş farklılıkları var. Bunu iyi futbol izleyicileri yakalıyor. Alt ligde de bunu yapıyordum ama orası gözden uzaktı. Bu bir antrenörün felsefesi ile alakalı bir şey. Rakip benim için çok önemli, Türkiye bu tip antrenörlere çok alışık değil. Doğru oyun her rakibe göre değişiyor. Rakibi görünce, hangi oyuncularla, nasıl oynamam gerekiyorsa karar veriyorum." şeklinde konuştu.
Yalçın Koşukavak, şampiyonluk yolunda en ciddi rakipleri olarak oyun ve kadro kalitesini birleştiren Ümraniyespor'u gördüğünü söyledi.
Ligde kadro kalitesi yüksek çok takımın bulunduğunu ifade eden Koşukavak, "Takım olmak başka, iyi oyuncularınızın olması başka bir şey. Ama beni daha çok tedirgin eden kadro kalitesinin yanında oyun planı olan takımlar. Mesela Ümraniye böyle bir takım, zor bir rakip. Ümraniye 9 maçta gol yedi. Ankaragücü'nün net bir oyun planı var, kadro kalitesi yüksek. Giresun ve Rize oyuncu kalitesi ile skora etki ediyor. İki yönü birleştiren bir tek Ümraniye'yi sayabilirim, diğerleri oyuncu kaliteleri ile sonuca etki ediyor." sözlerine yer verdi.

- "MEHMET ZEKİ ÇELİK İLE BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İN İLGİLENDİĞİNİ DUYDUM"

İstanbulspor'un kadrosundan milli takıma oyuncu göndererek önemli bir işe imza attığının altını çizen Koşukavak, "Biraz önce kulübümüze faks geldi. Çanakkale Dardanel'den aldığımız Ufuk Can, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi. Mehmet Zeki Çelik 21 Yaş Altı, Okan Kocuk A Milli Takım ve bir 19 Yaş Altı oyuncumuz daha var. 4 milli oyuncumuz bulunuyor. Bu seviyelerde oynayabilecek 7-8 oyuncumuz daha var." ifadelerini kullandı.
Koşukavak, adı transfer haberleriyle anılan 20 yaşındaki sağ bek Mehmet Zeki Çelik hakkında şunları kaydetti:
"Mehmet Zeki Çelik için birkaç ay önce Fransız ekibi Lille bir faks gönderdi. Kupada oynadığımız Karabük ve ligde deplasmanda oynadığımız Adana maçını izlediler. İtalya'dan bir iki takımın da buna benzer girişimleri var. Zeki Çelik ile Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilgilendiğini duydum ama Beşiktaş'ın çok ciddi ilgilendiğini ve başkan ile görüşmeler olduğunu biliyorum. Bizim için bu bir gurur kaynağı. İnşallah Zeki sezon sonu itibarıyla iyi bir takıma gider."

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