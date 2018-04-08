Ümraniye hedefe koşuyor! Altınordu'yu dize getirdi...
Altınordu ile Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında karşılaştı.
5 haftadır kaybetmeyen rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Ümraniye, peş peşe 4. galibiyetine imza attı ve ilk iki yolunda önemli bir 3 puan aldı.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Serdar Diyadin (xx), Samet Çavuş (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xxx), Uğur (x), Hasan (x), Yusuf (xx), Deniz (x) (Dk. 73 Kerim Avcı x), Serkan (xx), Barış (xx), Alican (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Erdoğan (xx) (Dk. 84 Enis), Mirkan (xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Oğuz (xxx), Merthan (xx), Appindangoye (xxx), Mücahit (xx), Timur (xx), İbrahim (xx), Vasilogiannis (xxx) (Dk. 86 Samet), Serdar (x) (Dk. 57 Drole xx), Cleyton (xxx) (Dk. 80 Bulut xx), Rangelov (xxx)
GOLLER: Dk. 54 Mirkan (Altınordu) - Dk. 15 Rangelov, Dk. 71 Cleyton (Ümraniyespor) SARI KARTLAR: Hasan, Mirkan (Altınordu) - Mücahit, Merthan, Drole (Ümraniyespor)
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