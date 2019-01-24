Ümraniye faciası! Fenerbahçe kupaya yenilerek havlu attı
Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elendi. 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto 1. Lig ekibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı. Fenerbahçe'de Martin Skrtel 68. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takım 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle maçı 1-0 önde tamamladı. Başakşehir'in Hatayspor'a elenmesinin ardından Fenerbahçe de turnuvaya veda etti.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan
FENERBAHÇE: Volkan - Şener (Dk. 80 Soldado), Skrtel Nuestadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Beniza, Valbuena, Ayew (Dk. 69 Sadık), Slimani, Frey (Dk. 28 Dirar)
ÜMRANİYESPOR: Burak - Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir Subaşı, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed)
GOLLER: Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Skrtel (Fenerbahçe)
MAÇTAN NOTLAR
- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u konuk etti. Saat 20:30'da Ülker Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan üstlendi.
ERSUN YANAL'DAN ÇİFT FORVET
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal hücum gücü yüksek bir kadroyu sahaya sürdü. Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Yanal, savuma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal'ı görev aldı. Hücum hattının sağında Ayew, ortada Benzia solda Valbuena'yı sahaya süren Yanal, forvette ise Slimani ve Frey'i 11'de başlattı.
BURSASPOR MAÇINDAN 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı.
Tecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani'ye görev verdi.
ELJIF ELMAS VE ALPER POTUK KADRODA
Ümraniyespor ile oynanan ilk maçın 47'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas, 2 maç ceza almıştı. Bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarında cezası 1 maça düşürülen Eljif Elmas, teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna dahil edildi.
Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Alper Potuk da bu maç öncesinde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncu maç kadrosuna kendisine yer buldu.
VICTOR MOSES TRİBÜNDE
Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vararak dün gece İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor karşılaşmasını Protokol Tribünü'nden takip etti.
KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ
Sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasında tribündeki yerlerini alamadı. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle ceza almıştı. Ümraniyespor taraftarları tribündeki yerlerini alırken, mücadele öncesinde 'Fenerbahçe kümeye' diye tempo tuttu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.
18'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Valbuena ortaladı. Ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top auta gitti.
27'nci dakikada sol kanattan gelişe Fenerbahçe atağında Valbuea'nın arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Şener'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.
29'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Ümraniyespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Slimani'nın kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.
43'üncü dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Skrtel'in önüne düştü. Slovak yıldızın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
51'inci dakikada Volkan mutla gole izin vermedi. Sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Recep Aydın'ın ortasında Atabey'in röveşatasını Volkan Demirel çizgiden çıkardı.
52'nci dakikada Ümraniyespor bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Yasin'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.
66'ncı dakikada Martin Skrtel, Atabey Çiçek'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, Skrtel'i kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.
84'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı. Arka direkte müsait durumdaki Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
89'uncu dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Leandrinho'nun şutunda top kaleci Volkan'ın sağından filelere gitti: 0-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Ümraniyespor bir üst tura adını yazdırdı.
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